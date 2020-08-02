2020/08/02 | 21:09 - المصدر: الفرات نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: إطلاق سراح الصبي المعتدى عليه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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