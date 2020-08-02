“جيفونا” تكشف عن خسائر كبيرة لها بسبب عقدها مع اتحاد كرة القدم العراقي

2020/08/02 | 21:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد كشف المدير التنفيذي لفرع شركة “جيفوفا” في العراق، عادل غفوري، عن تكبد الشركة لخسائر مالية بسبب عقدها مع اتحاد الكرة.وقال غفوري، ان “الشركة قدمت طلباً الى الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة من اجل تمديد التعامل مع الشركة”.واضاف، ان “الشركة تكبدت خسائر مالية بعد توقف النشاط الرياضي حيث قامت التطبيعية باحالة […]

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