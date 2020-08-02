اطلاق سراح الموقوف الحدث محمد سعيد

2020/08/02 | 21:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، عن اطلاق سراح المتهم الموقوف الحدث محمد سعيد.وقال المشرف على المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى اطلع على موضوع المتهم الموقوف الحدث محمد سعيد بعد التداول مع دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص الاشكاليات …

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