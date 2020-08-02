إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة

2020/08/02 | 21:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تمكن رجال الجمارك في مطار القاهرة الدولي في ثاني أيام عيد الأضحى من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة.واشتبه عناصر الجمارك في المطار، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران براكب هولندي من أصل مصري يجر عربة حمل حقائب عليها حقيبتان كبيرتان وحقيبة صغيرة، […]

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