2020/08/02 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ذي قار يصدر قراراً بشأن أجور المولدات الأهلية لشهر اب الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/02 | 21:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يصدر قراراً بشأن أجور المولدات الأهلية لشهر اب الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يصدر قراراً بشأن أجور المولدات الأهلية لشهر اب الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).