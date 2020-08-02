2020/08/02 | 21:22 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يقرر اغلاق مسبح الشعب الاولمبي تطبيقاً لقرارت خلية الازمة المتعلقة بالحد من انتشار فايروس كورونا

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