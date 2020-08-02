أربيل تخصص مستشفاً جديداً للمصابين بكورونا

2020/08/02 | 21:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت السلطات الصحية في أربيل عاصمة إقليم كردستان، يوم الأحد، تخصيص مستشفى جديد للمصابين بفيروس كورونا.وذكرت ادارة مستشفى طوارئ غرب أربيل لـ/المعلومة/، أن “المديرية العامة لصحة اربيل قررت تخصيص المستشفى للمصابين بفيروس كورونا، بعد زيادة حالات الإصابة”.وأكدت ادارة المستشفى، إنها “لن تستقبل من الان وصاعدا سوى حالات المصابين بكورونا”، موضحة أن […]

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