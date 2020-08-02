جنوب العراق “يغلي” اثر الاعتداء على “الشاب محمد”..مطالبات بــ”اقصى العقوبات”بحق المتهمين

2020/08/02 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تشتعل المحافظات الجنوبية في العراق غضباً بعد توسع حلقة حادثة الاعتداء على الطفل المتظاهر من قبل قوات حفظ القانون الحكومية، واهانته بشكل لايمت للقانون بصلة، حيث يؤكد مدونون ضرورة اتخاذ اقصى العقوبات بحق المعتدين حتى لايتكرر الحادث مع اشخاص اخرين .فيديو صعب لمتظاهر عراقي ١٤ سنة "طفل" قوات حكومية جردته […]

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