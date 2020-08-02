القضاء يتفاعل مع شكوى سيدة عراقية ضد يار الله: تَزوَّجني ثم طعن بشرفي

2020/08/02 | 21:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريردعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الأحد، سيدة عراقية رفعت شكوى ضد زوجها السابق رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، إلى الحضور لتشخيص الإشكاليات القانونية.

وقال عبد الستار البيرقدار المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء في بيان، 2 آب/أغسطس، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى اطلع على المناشدة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المواطنة الحقوقية هدى قيس الدليمي".

وأضاف، أن زيدان "نسب دعوتها للحضور إلى مقر المجلس يوم الأحد القادم للقاء مع المختصين للوقوف على الإشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعها بغية معالجتها وفق القانون".

وظهرت السيدة هدى الدليمي في مقطع مصور بثته عبر حسابها في فيسبوك، روّت خلاله تفاصيل زواجها من رئيس أركان الجيش في عام 2018 بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني الحالي عبد الغني الأسدي.

وقالت الدليمي، إن يار الله تزوجها لمدة 4 أشهر ثم قرر الانفصال عنها بعد أن حملت منه طفلاً، مبينة أن "يار الله رفع دعوى نفي نسب، بعد أن قضت محكمة بدفعه نفقة لطفلته بعد ولادتها".

وألمت السيدة، إلى محاولات يخوضها يار الله للتأثير على سير القضية التي رفعها بغية إنكار صلته بالطفلة، عبر علاقته بالقاضي المختص بالقضية، كما قدمت تفاصيل حول الإجراءات التي واجهتها في دائرة الطب العدلي أثناء إجراء فحص الـ(DNA).

وناشدت الدليمي، رئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء فضلاً عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للتدخل و"إنصافها"، مطالبة بإجراء فحوصات إثبات النسب خارج العراق، كما طالبت بتوفير الحماية لأسرتها.

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