قائد الشرطة الاتحادية يوجه بايداع مفرزة للتوقيف بعد اعتداءها على مواطن باحد اسواق الحويجة

2020/08/02 | 21:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الاحد، ايداع مفرزة للتوقيف بعد اعتداءها على مواطن باحد اسواق قضاء الحويجة في محافظة كركوك.

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