يستهلك يوميا (100) سيكارة.. مدرب يوفنتوس يدخن

2020/08/02 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

احتفل المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري بتحقيق لقب الدوري الإيطالي، مع فريقه يوفنتوس، على طريقته الخاصة، التي خالف بها القوانين وأثار الجدل.

وخلال مباراة يوفنتوس الأخيرة بالدوري، أمام ضيفه روما، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1، ظهر ساري وهو يدخن السجائر "خلسة" على المدرجات، بالرغم من أن التدخين محظور في الملاعب الإيطالية.

وأثارت لقطة تدخين ساري السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف كثيرون ما قام به المدرب الإيطالي "احتفالا" لساري بطريقته المفضلة، وهي التدخين، رغم القوانين التي تمنع القيام بذلك.

واعتبر آخرون تصرف ساري خاطئا جدا، خاصة وأن التدخين جاء خلال الإجراءات الوقائية الصارمة المفروضة في ملاعب كرة القدم.

ويشتهر ساري بإدمانه الشديد على تدخين السجائر، حتى أن تقارير إيطالية سابقة أشارت إلى أن المدرب المخضرم يدخن 100 سيجارة يوميا.

وكان ساري لا يكف عن التدخين في الملاعب الإيطالية، عندما كان مدربا لإيمبولي ونابولي بالسابق، وكان وقتها يسمح بالتدخين في الملاعب.

وعند انتقاله لتدريب تشلسي الإنجليزي، قبل عامين، اضطر ساري للجوء لمضع النيكوتين خلال المباريات، لتعويضه عن السجائر المحظورة في ملاعب إنجلترا.

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بغداد اليوم _ متابعة

أثنى جينارو غاتوزو مدرب نابولي الإيطالي على مهارة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني قبل مواجهة الفريقين الأسبوع المقبل بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال غاتوزو في تصريحات أبرزتها صحيفة &quo

بغداد اليوم/ بغداد

قرر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الأحد) 2-8-2020(، إغلاق مسبح الشعب الاولمبي، بناءً على المناشدات التي وصلت من قبل المواطنين ، عقب انتشار مقاطع فيديو توثق وجود عدد كبير من مرتادي المسبح .

وأكد السيد الوزير في

بغداد اليوم/ متابعة

اتخذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، قراراً حاسماً حول مستقبله مع السيدة العجوز في الفترة المقبلة.

وتحدثت بعض الصحف الإيطالية، عن إمكانية رحيل رونالدو عن اليوفي في نهاية الموسم الجاري.

ونشر رونالدو عبر

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