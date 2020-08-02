2020/08/02 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب محمد شياع السوداني : الاعتداء الآثم على الصبي محمد يكشف عمق انهيار القيم وضعف بناء المؤسسات الأمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/02 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب محمد شياع السوداني : الاعتداء الآثم على الصبي محمد يكشف عمق انهيار القيم وضعف بناء المؤسسات الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب محمد شياع السوداني : الاعتداء الآثم على الصبي محمد يكشف عمق انهيار القيم وضعف بناء المؤسسات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).