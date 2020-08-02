2020/08/02 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد قوات الشرطة الاتحادية يأمر بإيداع مفرزة وآمرها للتوقيف بعد قيامهم بالتجاوز على مواطن في أحد أسواق كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/02 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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