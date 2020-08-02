الكناني : سنعمل على كبح جماح الفاسدين في الرياضة العراقية

2020/08/02 | 21:53 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حارث النعيمي شهد اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الرياضيين العراقيين الذي عقد عبر منصة التواصل الاجتماعي, نيل الشيخ صباح الكناني ثقة الجمعية العمومية للنقابة في عضوية مجلس إدارتها.وفي اجتماع استثنائي لمجلس إدارة نقابة الرياضيين العراقيين وعبر منصة التواصل الاجتماعي, والذي ترأسه نقيب الرياضيين العراقيين الكابتن غانم عريبي, تمت فيه تسمية الشيخ

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