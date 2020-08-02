دولة عربية تتيح للمساجد استقبال 50% من أعداد مصليها

2020/08/02 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، عن السماح للمساجد باستقبال 50% من أعداد المصلين القصوى فيها، اعتبارا من يوم غد الاثنين.وأعلن المتحدث الرسمي في الهيئة، أنه “تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد مع الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقا.وأضاف، “جرى تعديل التوقيت بين الأذان والإقامة …

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