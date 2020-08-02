2020/08/02 | 22:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقرر مجلس القضاء الأعلى، الأحد، إطلاق سراح الصبي "محمد" والذي تعرض إلى التعذيب على يد عناصر من قوات حفظ القانون.

وذكر المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان، 2 آب/أغسطس، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اطلع على موضوع المتهم الموقوف الحدث محمد سعيد، بعد التداول مع دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص الإشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعه وأوعز بمعالجة موضوعه وفق القانون".

وأضاف، أن "القاضي المختص قرر إطلاق سراحه بكفالة لحين اكتمال التحقيق".

واستمر التفاعل مع حادثة التعذيب التي تعرض لها الصبي لليوم الثاني على التوالي، حيث أكدت وزارة الداخلية اعتقال بعض المتورطين في الحادثة، فيما أعلن محتجون تضامنهم معه.

وأظهرت مقاطع مصورة وصورًا، متظاهرين في ذي قار والديوانية وهم يرفعون لافتات تحيي المتظاهر "المعذب" وأهازيج باسمه.

اقرأ/ي أيضًا:

تفاصيل جديدة..



"الفتى العاري" يطيح بقائد قوات "حفظ القانون"

نتائج التحقيق في أحداث التحرير..



أسماء ورتب المتهمين بقتل وإصابة متظاهرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة "محمد" تواصل التفاعل.. القضاء يطلق سراحه ومحتجون يهتفون باسمه) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة "محمد" تواصل التفاعل.. القضاء يطلق سراحه ومحتجون يهتفون باسمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).