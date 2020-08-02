كردستان يستمر بتسجيل اصابات كورونا “مرتفعة” خلال 24 ساعة..الوفيات تنخفض!

2020/08/02 | 22:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاحد، تسجيل 334 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وجاء الموقف الوبائي للاقليم كالاتي: 2928 عدد ‏الفحوصات 1282 اربيل ، 311سليمانية، 71 كرميان، 1264 دهوك ———————— 334 اصابة جديده بفيروس كورونا 207 اربيل 33 سليمانية ،17 كرميان 77 دهوك ———— 122 شفاء […]

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