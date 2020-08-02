قائد الشرطة الاتحادية يوجّه بتوقيف مفرزة تجاوزت على مواطن في الحويجة

2020/08/02 | 22:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إيداع مفرزة للتوقيف بعد تجاوزها على مواطن بأحد أسواق قضاء الحويجة في محافظة كركوك.

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