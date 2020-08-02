القضاء يطلق سراح الموقوف الحدث محمد سعيد

2020/08/02 | 22:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، اليوم الأحد، عن إطلاق سراح الموقوف الحدث محمد سعيد.

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