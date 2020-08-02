ملا طلال: قرار الكاظمي بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي

2020/08/02 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعرب مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، عن دعمه المطلق للحكومة التركية في قرارها إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي في مدينة اسطنبول إلى مسجد.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرس

بغداد اليوم- متابعة

قال المشرف على المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، اليوم الاحد، انه تم توجيه دعوة الى الناشطة الحقوقية هدى قيس الدليمي، بخصوص مناشدتها التي اطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر البيرقدار

بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، جمال المحمداوي، هيأة النزاهة إلى الإسراع في كشفِ مصير التحقيقات في قضية "اونا أويل"، لاسيما بعدما قضت محكمة في لندن بسجن مدير سابق للشركة ثلاث سنوات.

وقال المحم

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