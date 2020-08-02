صادقون: مقترح شهر نيسان لأجراء الانتخابات هو الأفضل

2020/08/02 | 22:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكدت كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي ، الاحد، ان مقترح اجراء الانتخابات في شهر نيسان هو الأفضل ، مبينا ان اعلان رئيس تحالف الفتح جاء مطابقا مع دعوة صادقون .وقال النائب عن صادقون محمد كريم لـ/المعلومة/ ان “كتلة صادقون هي من اقترحت على تحالف الفتح بتغيير موعد الانتخابات الى شهر نيسان دون شهر […]

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