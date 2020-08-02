2020/08/02 | 22:32 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب نفط الوسط جمال علي : هدفنا سيكون المنافسة على لقب دوري الكرة الممتاز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب نفط الوسط جمال علي : هدفنا سيكون المنافسة على لقب دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب نفط الوسط جمال علي : هدفنا سيكون المنافسة على لقب دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).