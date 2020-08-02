لينين, شيوعيو بريمر وانتحارهم (فلسفيا وفيزياويا)! - طلال الربيعي

2020/08/02 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي هذا المقال هو تعليق على مقال-فلاديمير لينين..



النظرية والممارسة-http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=583408 ويناقش موضوعة لينين من وجهة نظر اخرى.



------- يزعم العديد من الماركسيين والشيوعيين الزائفين, مثل جماعة ما يسمى الحزب الشيوعي العراقي, أن أفكار لينين عفى علي ......





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