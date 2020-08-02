2020/08/02 | 22:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المتحدث باسم الكاظمي: قرار رئيس الوزراء بشان تحديد موعد الانتخابات جاء مدروسا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/02 | 22:54.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الكاظمي: قرار رئيس الوزراء بشان تحديد موعد الانتخابات جاء مدروسا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الكاظمي: قرار رئيس الوزراء بشان تحديد موعد الانتخابات جاء مدروسا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الكاظمي: قرار رئيس الوزراء بشان تحديد موعد الانتخابات جاء مدروسا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).