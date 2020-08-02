ام مفجوعة بابنها المفقود منذ 5 سنوات : ” اني دخيلة على الله وعلى وزير الداخلية عثمان الغانمي “

2020/08/02 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة إنسانية نضعها امام وزير الداخلية العراقي .قبل خمسة سنوات وتحديدا بتاريخ 16 /8 /2015 تم اعتقال الشاب رائد رمضان سليم إبراهيم من بيته وأمام أطفاله وامه وزوجته بسبب دعوة كيدية .قلبت حياتهم إلى عزاء دائم .تقول امه المفجوعة بابنها البريء : ابني رائد صاحب أسواق يسكن في منطقة البلديات ببغداد انسان […]

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