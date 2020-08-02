إليك كيفما تكون - باسل محمد عبد الكريم

2020/08/02 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسل_محمد_عبد_الكريم "لا أعرف شيئاً عن سر الإله، ولكني أعرف أشياءً عن بؤس الانسان" بوذا.(1)ليس هناك أكثر بؤساً من الكأس الفارغة، رجائي ان لا تجعل كأسي فارغةً،دعها ممتلئة دوماً،ذاك هو غفراني لك أيها المانح الكبير،(2)دع الأشياء تتبلور، تتكون، بعيداً عن غلواءك وسطوتك، أنك الأبهى وذاك هو سر جمالك، وإنك الأبقى، لذا دع فضولك لما هو أعظم، دعنا أيها المانح الكبير، واخلد لراح ......





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