المتحدث باسم الكاظمي: هناك فريقٌ خاص لإعداد خطة لإجراء الانتخابات بمعايير دولية

2020/08/02 | 23:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الاحد، أن هناك فريقاً خاصاً لإعداد خطة خاصة لاجراء الانتخابات المبكرة وفق المعايير الدولية.

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