2020/08/02 | 23:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياض التميمي: الانتخابات المبكرة خطوة جبارة ونحتاج الى حل ملف مجالس المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/02 | 23:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رياض التميمي: الانتخابات المبكرة خطوة جبارة ونحتاج الى حل ملف مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رياض التميمي: الانتخابات المبكرة خطوة جبارة ونحتاج الى حل ملف مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).