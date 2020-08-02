المنافذ: ضبط 52 حاوية بوثائق مزورة في ميناء أم قصر الشمالي

2020/08/02 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ضبط 52 حاوية محملة بالسيراميك بوثائق مزورة في ميناء ام قصر الشمالي.

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