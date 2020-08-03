مصر تسجل تراجعا كبيرا في إصابات كورونا

2020/08/03 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة، ما يمثل تراجعا ملحوظا في معدلات الإصابة اليومية، إذ انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أشهر.

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