لماذا ننصح بالادخار في الذهب - محمود يوسف بكير

2020/08/03 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_يوسف_بكير هذا المقال يعتبر إلى حد ما تكميلا لمقال سابق لنا بعنوان "نحن والعالم والأزمة النقدية القادمة" لذا فقد يكون من المفيد للقارئ المهتم أن يطلع عليه قبل قراءة هذا المقال والذي سوف نوضح فيه أهميه أن نسعى بسرعة الى حماية ما تبقى من مدخراتنا وشقى عمرنا.



ورابط المقال السابق هو http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=681675 ومنذ كتابتنا للمقال الأول والتطورات الاقتصادية تتلاحق بسرعة وكلها تطورات س ......





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