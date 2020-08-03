مساهمة في الحوار الهاديء والنقد البناء - زهير الصباغ

2020/08/03 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الصباغ تقاس حضارة ورقي المجتمعات في عالمنا المعاصر بالمساحة التي يعطيها المجتمع لمكوناته الاجتماعية للحوار الهاديء، والنقاش الإنساني، والتعبير الحر عن الأفكار، والتعددية الفكرية، والثقافة المتنوعة، ودرجة الشعور بالامن.



وكلما كان الحوار صاخبا وعدوانيا، انخفضت درجات الرقي وتاكلت الحضارة وانعدم التفكير المنطقي وخبا الشعور بالامان.



لذلك فان بذائة التعبير في الحوار وشخصنة مواضيعه، واساءة توظيف منابر التواصل ا ......





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