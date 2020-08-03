رئيس وزراء كوسوفو يعلن إصابته بكورونا

2020/08/03 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيعزل نفسه في المنزل لمدة أسبوعين.

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