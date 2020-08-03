قراءة في نتائج التشريح الاجتماعي للشخصية العراقية ح11 - عباس علي العلي

2020/08/03 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي البداوة وعقدة أوبامالعل العرب كهوية وثقافة وشخصية هم من أكثر الشعوب جلدا للنفس وتأنيبا داخليا يأكلهم حسرة ويذهب بوجودهم حسرات، والعلة في ذلك حسب ما استنتجت من دراسة تأريخهم منذ أن تبلور مفهوم (العرب) وفرزه عن القاعدة الأساسية التي جاؤوا معها وهم (الأعراب) ودخول العنصر المنافس لهم في حلقة التاريخ في ظل مسمى واحد، قد أعطى للأعراب قيمة وامتياز قد لا يحسن الطرف المنافس أن يتقبله القبول الطبيعي، كم ......





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