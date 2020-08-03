بريطانيا تقدم ملايين الاختبارات لكشف كورونا خلال 90 دقيقة

2020/08/03 | 03:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن السلطات ستوزع على المستشفيات ودور الرعاية ملايين الاختبارات التي تظهر النتائج خلال 90 دقيقة للكشف عن فيروس كورونا.

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