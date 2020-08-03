بالصور.. الدفاع العراقية تمنح متوفيها حقوق شهيد

2020/08/03 | 06:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت وزارة الدفاع العراقية، منتسبيها من المتوفين حقوق شهيد.

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