صندوق الاسكان العراقي يصدر بيانا بشأن تقديم القروض

2020/08/03 | 06:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة في العراق، فتح التقديم الالكتروني للحصول على القروض ابتداء من اليوم الاثنين في بغد...

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