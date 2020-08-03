بعد علاقة استمرت 16.. رئيسة وزراء فنلندا تحتفل بزواجها

2020/08/03 | 06:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة وزراء فنلندا

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