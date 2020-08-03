نحو شهر على اغتيال الهاشمي.. العراق مكبل

2020/08/03 | 07:09 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ السادس من يوليو الماضي مر نحو شهر على اغتيال المحلل الاستراتيجي هشام الهاشمي، وسط مطالبات من قبل ناشطين عراقيين وسياسيين وإعلاميين بمتابعة القضية وتوقيف الجناة، إلا أن جديدا لم يصدر عن الحكومة

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