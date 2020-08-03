2020/08/03 | 07:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) ‏03‏/08‏/2020 - أثارت دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ردود فعل متباينة، ففي وقت اعتبرت قوى سياس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات المبكرة بالعراق بين الرفض والتأييد والشروط والتشكيك) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات المبكرة بالعراق بين الرفض والتأييد والشروط والتشكيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).