خلاطي: المحافظات الكبيرة ستوزع لثلاث دوائر انتخابية والصغيرة الى اثنين

2020/08/03 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، الاثنين، ان المحافظة الكبيرة ستكون لثلاث دوائر انتخابية والصغير دائرتين، مبينا ان الانتخابات من الممكن اجراءها في موعدها المحدد في الشهر السادس.وقال خلاطي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “ارادة اجراء الانتخابات المبكرة موجودة من خلال ترحيب الكتل السياسية لها “.واضاف ان “هناك مطالبات […]

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