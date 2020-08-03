العراق يشهر السلاح الاقتصادي في وجه تركيا خلال المفاوضات المائية المقبلة

2020/08/03 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاحد، عن تكليفه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لادارة ملف الحوار مع تركيا بشان الملف المائي.وقال الحمداني في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” ورقة الحصار الاقتصادي ستكون حاضرة مع تركيا”.واضاف ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سماني ممثلا عنه بمفاوضات المياه وطالباني […]

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