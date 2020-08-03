حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الـ 10 ملايين في العالم

2020/08/03 | 08:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الاثنين، عتبة الـ 18 مليون حالة فيما بلغت حالات الشفاء اكثر من 10 ملايين حالة

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