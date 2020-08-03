2020/08/03 | 09:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يعد قطّاع المطاعم من بين القطاعات الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كروونا المستجد في الولايات المتحدة الأميركية.وبحسب أرقام الجمعية الوطنية للمطاعم فأن خسائر ثاني قطاع خاص في نسب التوظيف داخل الولايات المتحدة تقدر بـ240 مليار دولار بحلول نهاية العام 2020.وتشير مواقع متخصصة إلى أن أكثر من 26 ألف مطعم في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مئات المليارات وملايين العاطلين.. خسائر المطاعم جراء كورونا في أميركا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مئات المليارات وملايين العاطلين.. خسائر المطاعم جراء كورونا في أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).