نائبة عن كركوك تتهم المحافظ بـ”الاستيلاء” على أراضي كردية

2020/08/03 | 10:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /بغداد..اتهمت النائبة عن محافظة كركوك ديلان غفور ، الاثنين، محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري بالاستيلاء على أراض يملكها الكرد منذ القدم، مشيرة إلى أن المحافظ يعمل على توطين العرب وطرد الاكراد من أراضيهم الاصلية التي استولى عليها النظام السابق.وقالت غفور فيتصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري يحاول إثارة فتنة […]

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