2020/08/03 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الحجاج طواف الوداع في مكة المكرّمة الأحد متبّعين مسارات تراعي التباعد الاجتماعي، في ختام موسم حج كان الأصغر في التاريخ الحديث، في إطار مساعي السلطات السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا.وأكدت السلطات الصحية السعودية أنها لم تسجل أي إصابات بكورونا في المشاعر المقدسة خلال أيام الحج.لكن السلطات ذكرت أن على الحجاج، المقيمين جميعهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نهاية حج 2020 دون إصابات بكورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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