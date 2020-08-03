مصرف الرافدين: وجبة جديدة من سلف الموظفين

2020/08/03 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين اليوم الإثنين إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين في دوائر الدولة.وقال المكتب الإعلامي في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “المصرف أطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها عن طريقة بطاقة ماستر كارد الدولية بعد أن تم التقديم على السلف إلكترونياً”.وكان المصرف قد حدد […]

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