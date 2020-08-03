2020/08/03 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن طرح انتاجها الجديد من معقم الهواء المحمول (Air Sanitizer) ولاول مرة في العراق.وقال مدير عام الشركة سفيان فوزي الجبوري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الشركة واستمرارا لجهودها الكبيرة في توفير مستلزمات الوقاية من وباء كورونا لدعم الجهد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة في العراق.. الصناعة تطرح انتاجها الجديد من معقم الهواء المحمول) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة في العراق.. الصناعة تطرح انتاجها الجديد من معقم الهواء المحمول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).