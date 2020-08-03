تعرق اليدين .. الاسباب والعلاج

2020/08/03 | 10:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه المشكلة تواجه العديد من الأشخاص وهي تعرق اليدين والقدمين، ويشعرون بالإحراج عند مصافحة الناس، وربما لا يفهمهم الآخرين، وأنهم يعانون من مشكلة التعرق الزائد، مما يزيد من عدم ثقتك بنفسك ومن الإنطواء والبعد عن المناسبات، لهذا تعرف على علاج تعرق اليدين والقدمين بالأدوية وبالطب البديل وبالطرق الطبيعية ونصائح للتخلص من هذه المشكلة.أسباب تعرق […]

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