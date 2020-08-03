فوائد التمارين الرياضية خلال أيام العيد

2020/08/03 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممارسة التمارين الرياضية في العيد تعد أمراً ضرورياً خاصة وأن عادات العيد والوجبات الدسمة التي يتم تناولها خلاله إضافةً إلى الحلويات كل ذلك يساهم في تكدس الدهون وزيادة الوزن، كما أن الرياضة من شأنها أن تحسن المزاج كونها نشاط ترفيهي ممتع ومفيد.وينصح الأطباء وخبراء التغذية بضرورة الالتزام بحمية غذائية مع تخصيص وقت من إجازة […]

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